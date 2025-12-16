news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 16 декабря 2025 21:42

В Менделеевском районе открыли мемориальные доски героям СВО

Читайте нас в
Телеграм
В Менделеевском районе открыли мемориальные доски героям СВО

Сегодня в селе Старое Гришкино в Менделеевском районе на фасаде здания школы, где учились бойцы, открыли мемориальные доски в память о Героях Родины – Ильнуре Габбасове и Артуре Михайлове.

Ильнур Робертович Габбасов трагически погиб 21 декабря 2023 года, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Артур Геннадьевич Михайлов погиб при выполнении боевой задачи 26 августа 2024 года. Оба военнослужащих были мобилизованы в 2022 году и до последнего оставались верны присяге.

На церемонии открытия к родным, близким и жителям села обратился глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть мемориальные доски нашим землякам – Габбасову Ильнуру и Михайлову Артуру <...> Оба были мобилизованы в 2022 году и до конца остались верны присяге, проявив мужество, стойкость и настоящую силу духа. Их жизненный путь оборвался, но память о них навсегда останется в сердцах родных, друзей, земляков и всех, кто знал этих достойных сыновей своей Родины. Открывая эти мемориальные доски, мы увековечиваем память о людях, которые ценой собственной жизни защитили будущее страны. Это наш долг – помнить, передавать эту память молодому поколению и быть достойными их подвига. Вечная память героям. Низкий поклон родным и близким», – сказал он.

Память о защитниках Отечества будет жить в сердцах земляков, а установленные мемориальные доски станут напоминанием школьникам и жителям села о мужестве, верности долгу и цене мирного неба.

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

#герои СВО #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025