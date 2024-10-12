В Менделеевском районе Татарстана открыли мемориальные доски бойцам СВО

В Монашевской школе Менделеевского района Татарстана сегодня прошло открытие мемориальных досок в память о ее выпускниках, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции Владимира Никандрова, Виталия Степанова, Евгения Рупова.

В торжественном митинге приняли участие глава района Радмир Беляев, депутат Совета Менделеевского района Ролан Шамсутдинов, ветераны боевых действий, родные и близкие Героев, односельчане.

«Это имена тех, кого мы будем помнить, и память о которых будем передавать из поколения в поколение. Это наш священный долг и обязанность. Память о наших Героях будет жить вечно», — прокомментировал событие Беляев.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено гостям и родным военнослужащих.

Мемориалы были освящены настоятелем местного храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Владимиром.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Никандров Владимир, Степанов Виталий, Рупов Евгений награждены Орденом Мужества (посмертно). Их таблички появились рядом с еще одним выпускником школы — Олегом Леонтьевым.