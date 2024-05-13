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В Татарстане открыли мемориальную доску бойцу спецоперации
В Татарско-Челнинской школе Менделеевского района состоялось открытие мемориальной доски в память выпускника Максима Малкова, героически погибшего на специальной военной операции.
На торжественном митинге присутствовали родные и близкие Максима Малкова, глава района Радмир Беляев, военный комиссар Сергей Залуженко, представители администрации, ученики школы, односельчане.
Почетного права открыть мемориальную доску были удостоены Радмир Беляев и родные Максима.
«Собрались мы не по радостному поводу, но в то же время очень по важному. Максим — он защитник нашего Отечества. Он сложил голову именно для того, чтобы мы с вами имели возможность сейчас жить спокойно. И мы помним, и будем помнить всегда его подвиг. Особенно, конечно, тяжело родителям. Эта боль никогда она не уйдет, потому что потерять сына – это самое тяжелое, что может быть в этой жизни. Но я хочу сказать, что мы вместе. Конечно, мы не сможем заменить родного человека, но мы можем быть рядом», — произнес глава района.
Максим Малков был призван на военную службу от военного комиссариата Менделеевского района 30 сентября 2022 года. Служил командиром 3-го мотострелкового отделения 3-го мотострелкового взвода-й 6 мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона.
Погиб боец 25 ноября 2023 года под городом Авдеевка при выполнении боевых задач в результате травмы, вызванной осколочным ранением. У военнослужащего остались жена и две дочери.
Память погибшего почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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