В Менделеевском районе обсудили итоги работы архивов Татарстана в 2024 году

В Менделеевском районе состоялось заседание Государственного комитета РТ по архивному делу и республиканский семинар. Специалисты обсуждали итоги деятельности муниципальных архивов за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба госкомитета.

Перед началом заседания участники осмотрели архивный комплекс Менделеевского района. На его примере им было показано, каким должен быть ведомственный архив.

По словам председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу Гульнары Габдрахмановой, перед архивами республики стоят задачи обеспечения сохранности документов, улучшения материально-технического состояния архивов, информационное обеспечение общества архивными сведениями и популяризация такой информации.

В рамках коллегии состоялось вручение сертификатов и дипломов руководителям исполкомов муниципалитетов и архивов, которые стали победителями конкурса на получение поддержки. Затем состоялась церемония вручения ведомственных наград Госкомитета РТ специалистам комитета, муниципальным архивам и членам коллегии организации.

Затем представители муниципальных архивов на семинаре-совещании рассказали о своем опыте работы и об итогах деятельности в первом полугодии.

Участие в мероприятиях приняли глава Менделеевского муниципального района Радмир Беляев, начальник Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров РТ Ляйсан Низамова и другие.