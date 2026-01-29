news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 29 января 2026 14:29

В Менделеевском районе начальник ГАИ помог замерзавшим на трассе супругам

В Менделеевском районе РТ начальник местной Госавтоинспекции Ленар Фатихов пришел на помощь пожилой супружеской паре, у которой на трассе сломался микроавтобус.

Вечером 27 января недалеко от Татарских Челнов заглох Renault, следовавший из Перми в Краснодарский край. В салоне быстро становилось холодно: на улице были мороз и метель.

Водитель обратился за помощью по номеру 112. Информация оперативно поступила начальнику районной Госавтоинспекции.

Полицейский приехал на место, посадил пожилых супругов в теплый служебный автомобиль, а затем организовал доставку заглохшей автомашины на стоянку и покупку необходимых запчастей. Никто не пострадал.

Фото: МВД по РТ

#менделеевский район рт #гаи #инспекторы помогли водителю
