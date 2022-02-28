В Менделеевском районе на ремонт и строительство дорог направят 680 млн рублей

В текущем году в Менделеевском районе Татарстана будет отремонтировано и построено 15 км дорог на общую сумму 680 млн рублей. Об этом на итоговом заседании Совета района сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Это значительно разгрузит федеральную магистраль и повысит безопасность дорожного движения на территории района», — отметил докладчик.

По словам Беляева, в последние годы в городе и районе ведется системная работа по улучшению состояния дорожной сети.

В 2021 году Менделеевскому району выделено 520 млн рублей, за счет которых удалось привести в нормативное состояние более 15 км дорог в городе и сельских поселениях.

Важным объектом в сфере дорожного хозяйства стало открытие капитально отремонтированного 11-километрового участка трассы М7 с участием Президента республики Рустама Минниханова.

«Обновленный участок дороги был сложным и аварийным. Здесь происходило много дорожно-транспортных происшествий. В результате капремонта количество полос движения увеличено с двух до четырех. Все это позволило ликвидировать 5 мест концентрации ДТП. Аварийность, по ряду причин, в районе снизилась незначительно, но уменьшилось количество погибших в ДТП на 43%. За этим стоят сохраненные жизни и здоровье наших людей!» — подчеркнул руководитель района.