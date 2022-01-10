В Менделеевском районе на границе с Удмуртией начался ремонт стелы

В Менделеевском районе на границе с Республикой Удмуртия начались работы по ремонту металлической конструкции (стелы), которая размещена на трассе М-7. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Он отметил, что помимо самой стелы будет благоустроена территория.

«При благоприятных погодных условиях субподрядчик планирует завершить работы в марте», — отметил он.

Также Беляев сообщил и об обновлении ряда других объектов в городе — лыжной базе и ледовых катках на «Ушковских островах» и на территории школы № 1. По его словам, по первой школе необходимо качественно и своевременно обслуживать каток, обозначить для посетителей режим работы и стоимость проката коньков.

В парке «Ушковские острова» также созданы все условия для катания на коньках. Ежедневно каток посещают более 150 человек. Летом здесь будет организована точка с прокатом роликов.

По лыжной базе планируется перспектива расширения трассы.