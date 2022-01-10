news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 января 2022  01:22
Эльза Кузнецова

В Менделеевском районе на границе с Удмуртией начался ремонт стелы

news_top_970_100
В Менделеевском районе на границе с Удмуртией начался ремонт стелы

В Менделеевском районе на границе с Республикой Удмуртия начались работы по ремонту металлической конструкции (стелы), которая размещена на трассе М-7. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Он отметил, что помимо самой стелы будет благоустроена территория. 

«При благоприятных погодных условиях субподрядчик планирует завершить работы в марте», — отметил он. 

Также Беляев сообщил и об обновлении ряда других объектов в городе — лыжной базе и ледовых катках на «Ушковских островах» и на территории школы № 1. По его словам, по первой школе необходимо качественно и своевременно обслуживать каток, обозначить для посетителей режим работы и стоимость проката коньков. 

В парке «Ушковские острова» также созданы все условия для катания на коньках. Ежедневно каток посещают более 150 человек. Летом здесь будет организована точка с прокатом роликов.

По лыжной базе планируется перспектива расширения трассы.

Фото: instagram.com/radmirbelyaev/

#менделеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное