В Менделеевском районе многодетную семью бойца СВО поздравили с рождением сына

Глава Менделеевского района Радмир Беляев навестил семью участника СВО Рустема в селе Тихоново и поздравил с рождем третьего ребенка. Мальчика назвали Рузалем.

Во встрече принял участие и участник СВО, кавалер ордена мужества Эдуард Шарафиев. Семье передали сертификат на 25 тысяч рублей и набор для малыша. Подарки подготовили и для старших детей.

«Рустем сейчас на службе в зоне СВО. Пообщались с супругой Фирюзой о потребностях наших бойцов, пожеланиях семьи, а также развитии села. Пусть малыш растет счастливым, а его папа приедет домой здоровым и с Победой», — пожелал Радмир Беляев.

К слову, Фирюза работала сегодня на избирательном участке в Тихоново.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.