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В Менделеевском районе многодетную семью бойца СВО поздравили с рождением сына
Глава Менделеевского района Радмир Беляев навестил семью участника СВО Рустема в селе Тихоново и поздравил с рождем третьего ребенка. Мальчика назвали Рузалем.
Во встрече принял участие и участник СВО, кавалер ордена мужества Эдуард Шарафиев. Семье передали сертификат на 25 тысяч рублей и набор для малыша. Подарки подготовили и для старших детей.
«Рустем сейчас на службе в зоне СВО. Пообщались с супругой Фирюзой о потребностях наших бойцов, пожеланиях семьи, а также развитии села. Пусть малыш растет счастливым, а его папа приедет домой здоровым и с Победой», — пожелал Радмир Беляев.
К слову, Фирюза работала сегодня на избирательном участке в Тихоново.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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