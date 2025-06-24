В Менделеевском районе капремонт домов завершили наполовину

В Менделеевском районе продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов – работы выполнены почти на 50%, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Руководитель района Роберт Искандаров лично проинспектировал несколько объектов.

«Как доложили на объектах, график выдерживается, работы планируется завершить до конца июля. Контролируем этот процесс. Работаем для безопасности и комфорта наших людей», – отметил Искандаров.

В этом году в программе капремонта участвуют 13 домов. На улице Ушковых утепляют фасад и цоколь, а также заливают отмостки в доме №6. В домах №7 и №9 ремонтируют кровлю. Фасады обновляют на Советской в домах №22, №24, №16 и Октябрьской в доме №14 – после чего там заменят кровлю, входные двери и козырьки. Капремонт кровли идет и на Пушкина в доме №2.

Также уже заменены электросети, канализация и системы горячего и холодного водоснабжения в доме по адресу Чоловского, 4. В Татарских Челнах выполняют укрепление фундамента и ремонт кровли.

Кроме того, в городе продолжается реализация республиканской программы «Наш двор» и масштабный ремонт дорог.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района