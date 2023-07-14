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Общество 14 июля 2023 07:00

В Менделеевском районе через реку Яблочко построят мост за 61,6 млн рублей

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В Менделеевском районе через реку Яблочко построят мост за 61,6 млн рублей

В деревне Абалачи Менделеевского района Татарстана продолжается строительство моста через реку Яблочко. На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Айлит» выполнено 20% от общего объёма работ. Всего на строительство заложено 61,6 млн рублей. Окончание работ запланировано на конец ноября текущего года.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, в деревне проживает примерно 280 человек. Мост возводится посередине населенного пункта, он соединит две его части. Старый мост 1978 года постройки был уже старым и изношенным.

Строительство моста стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Мост для деревни очень важен, в программе он был четыре года, и в этом году его наконец-то одобрили.

В общей сложности на ремонт и строительство дорог Менделеевскому району направлено 223,2 млн рублей. На эти средства будет обновлено 19 километров дорог. Дополнительно на ремонт федеральной трассы М7 «Волга» направлено 2,8 млрд рублей.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#Строительство #национальные проекты
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