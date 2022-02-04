В Менделеевском районе будет создана программа для продвижения продукции самозанятых

В Менделеевском районе Татарстана будет создана программа для продвижения продукции самозанятых. Об этом на встрече «Бизнес и Власть. Открытый диалог» с предпринимателями города и района заявил руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

«Для самозанятых необходимо разработать отдельную программу, над ней уже начал работу Ленар Раилевич (заместитель руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов — прим. Т-и). Очень важно, чтобы институт самозанятых был устойчивым, самодостаточным. У нас большие возможности есть, связанные с продвижением продукции на маркетплейсах», — отметил руководитель района.

На сегодняшний день в Менделеевском районе насчитывается 1027 самозанятых граждан. Доля малого и среднего предпринимательства в районе составляет 13,3%, в этой отрасли работает 1303 человека. «Важно наращивать численность субъектов МСП и самозанятых. Конечно, есть ряд ограничений, связанных с рабочими руками, инфраструктурой для бизнеса, созданием различных льготных режимов, привлечением грантовых средств. Над всем этим необходимо работать», — поручил Беляев.

Он также напомнил, что в Менделеевске 8 и 9 января впервые прошла ярмарка самозанятых. В ней приняли участие 16 самозанятых, которые представили самые разнообразные товары.

Сегодня во встрече с предпринимателями в формате Zoom-конференции приняли участие замруководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов, начальник Управления инвестиционного и инфраструктурного развития Максим Санков, представители МСП, банков, градообразующих предприятий — АО «Аммоний» и химзавода Карпова, резиденты ТОСЭР.