В Менделеевском районе в октябре откроется новый ФАП

В деревне Татарский Ахтиял в Тураевском сельском поселении Менделеевского района идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

«Работы стартовали 1 июля, завершение планируется до 1 октября. 45% выполнения работ», — уточнила пресс-секретарь Анастасия Шишкина.

Всего на сегодняшний день в районе функционируют 24 фельдшерско-акушерских пункта.

«На сегодняшний день обновлено 11 модульных медицинских объектов, включая будущий модульный ФАП в деревне Татарский Ахтиял. Помимо модульных, построено четыре многофункциональных центров, где также есть ФАПы. Итого — 15 обновленных объектов из 24», — поделилась собеседница агентства.

Здание возводится благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». ФАП будет отвечать всем современным требованиям и санитарным нормам.

Нацпроекты реализуются с 2018 года по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни россиян.