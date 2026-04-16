В Менделеевском музее воссоздали облик старинной заводской конторы Ушковых

В Менделеевском краеведческом музее завершен ключевой этап реконструкции: строители выполнили все контурные работы, а в историческом здании восстановлены интерьеры бывшей заводской конторы. Ход работ обсудили на выездном совещании с участием главы района Роберта Искандарова и представителей химического комплекса «Аммоний», выступающего софинансистом проекта.

Здание, возведенное в 1870 году как заводская контора при Петре Ушкове, сегодня максимально приближено к своему первоначальному облику. В свое время здесь велась управленческая работа Бондюжского химического завода, а в разные годы размещались подразделения предприятия, отделения госбанка и училище. С 1991 года объект передан краеведческому музею. Однако смена собственников и пожар значительно изменили его состояние, что потребовало комплексного восстановления.

Как отметил автор концепции реконструкции Роберт Хасанов, основная идея проекта – вернуть зданию исторический облик и переосмыслить музейное пространство. «Если раньше музей больше рассказывал об истории края, района, сейчас акцент на заводской конторе, городе химиков, каким исторически и является Менделеевск. Вернули изначальную планировку, схожие к оригинальным решениям цвета стен, декор».

Одной из наиболее сложных задач стала интеграция в интерьеры знаменитой ушковской плитки – одного из символов города. Ее уложили «коврами», при этом недостающие элементы были изготовлены на заводах Урала по историческим образцам. Особенность оригинальной плитки – технология глубокого нанесения орнамента, благодаря чему рисунок сохраняется десятилетиями. В свое время она экспонировалась на международных выставках и до сих пор используется, в частности, в интерьерах Казанского вокзала в Москве и в Ватикане.

Генеральный директор «Аммония» Дмитрий Макаров подчеркнул значимость сохранения исторического наследия. «Ушковская плитка – это символ Менделеевска. Мы заложили ее в основу дизайн-кода города. Это история, которой постепенно наполняется город. Ушковы были промышленниками, опережающими время, их опыт особенно ценен сегодня, в Год воинской и трудовой доблести, объявленный Раисом Республики. Их трудовой путь – это и меценатство, и традиции сохранения культуры, истории, создания успешного производства и условий для сотрудников. Задачи, которые присущи сегодня всем современным предприятиям. И в этой связи сохранение памяти о первых подобных руководителях в такой знаковый год можно назвать даже стратегической задачей».

Общий объем инвестиций в реконструкцию составляет 187 млн рублей, из которых 56 млн – средства предприятия «Аммоний», еще 131 млн – финансирование республики.

По словам главы района Роберта Искандарова, работы ведутся с особым вниманием к деталям. «Для выставки в Кремле закупили много экспонатов, сейчас они все войдут в постоянную экспозицию Менделеевского музея. Работы делаем без спешки и учитываем детали, в таких работах мелочей не бывает, мы воссоздаем знаковое для района здание. Сейчас тщательно выбираем освещение, чтобы оно было максимально приближено к стилю XIX века», – отметил он.

На сегодняшний день в здании уже собран каркас лестницы, которая ранее выполняла техническую функцию, а теперь станет декоративным элементом интерьера. В числе дальнейших задач – восстановление заводского гудка, некогда установленного на башне. Он служил сигналом для рабочих о начале и окончании смен, а также оповещал о важных событиях. После открытия музея этот элемент вновь станет частью живой истории.

Открытие обновленного музея запланировано на лето.