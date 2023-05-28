В менделеевской школе откроются два медицинских класса для учеников района

В Год педагога и наставника на базе школы №1 имени Героя Советского Союза М.С. Фомина откроются два профориентационных медицинских класса. Занятия по инициативе Управления образования Менделеевского района начнутся с 1 сентября для восьмиклассников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Занятия в этих классах будут вести преподаватели Набережночелнинского медицинского колледжа, Казанского государственного медицинского университета и сотрудники Менделеевской центральной районной больницы.

Данные классы укомплектуют оборудованием Набережночелинского колледжа и Центральной районной больницы. Также по согласованию с родителями будет разработана специальная образовательная программа.

На данный момент идет комплектование классов. Подать заявку на обучение могут родители учеников восьмых классов.