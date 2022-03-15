В Менделеевской ЦРБ планируется ремонт пищеблока и инфекционного отделения

Для эффективной и комфортной работы персонала Менделеевской центральной районной больницы запланирован ремонт пищеблока и инфекционного отделения. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев.

Спикер напомнил, что в конце февраля с участием первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева и главного врача ЦРБ был проведен медицинский совет, на котором были озвучены итоги работы больницы за 2021 год и определены планы на 2022-й.

«Так, в прошлом году за короткий срок была отремонтирована детская поликлиника, в которой полностью изменили дизайн, заменили окна, двери, вентиляционную систему, установили современное оборудование и провели многие другие работы. Объём финансирования составил 141 млн рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. В этом году будет уделено внимание вопросам благоустройства и озеленения территории», — напомнил Беляев.

По словам руководителя, важным моментом в области здравоохранения района остается вопрос привлечения узких специалистов. В качестве мер поддержки предлагается предоставление арендного жилья медработникам, земельных участков.