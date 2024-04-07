В Менделеевской больнице построят корпус для реанимации

В Менделеевской центральной районной больнице появится дополнительный корпус для реанимационного отделения, а инфекционный корпус будет капитально отремонтирован, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Накануне в город приезжал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Он осмотрел поликлинику, приемное отделение, отделение стационара, детскую поликлинику, а также проверил работу нового оборудования, которое поступило по региональной программе национального проекта «Здравоохранение» — это цифровой рентген-аппарат и маммограф.

Глава района Радмир Беляев отметил, что больница представляет все необходимые качественные услуги как детям, так и старшему поколению. Решается вопрос с медицинскими кадрами.

«Все те программы, которые у нас запущены, обязательно будут реализованы шаг за шагом. Первое — это предоставление оплаты за аренду квартир. Пока строятся арендные дома, мы будем закрывать аренду до 15 тыс. рублей ежемесячно приезжим докторам. Вторая программа — это предоставление безвозмездных земельных участков», — отметил Беляев.

Министр обратил внимание на материально-техническое оснащение больницы и на месте решил вопросы с заменой некоторых приспособлений. Так, вскоре в числе прочего в операционном зале заменят лампы и появится новая эндоскопическая стойка.