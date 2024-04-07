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В Менделеевской больнице построят корпус для реанимации
В Менделеевской центральной районной больнице появится дополнительный корпус для реанимационного отделения, а инфекционный корпус будет капитально отремонтирован, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Накануне в город приезжал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Он осмотрел поликлинику, приемное отделение, отделение стационара, детскую поликлинику, а также проверил работу нового оборудования, которое поступило по региональной программе национального проекта «Здравоохранение» — это цифровой рентген-аппарат и маммограф.
Глава района Радмир Беляев отметил, что больница представляет все необходимые качественные услуги как детям, так и старшему поколению. Решается вопрос с медицинскими кадрами.
«Все те программы, которые у нас запущены, обязательно будут реализованы шаг за шагом. Первое — это предоставление оплаты за аренду квартир. Пока строятся арендные дома, мы будем закрывать аренду до 15 тыс. рублей ежемесячно приезжим докторам. Вторая программа — это предоставление безвозмездных земельных участков», — отметил Беляев.
Министр обратил внимание на материально-техническое оснащение больницы и на месте решил вопросы с заменой некоторых приспособлений. Так, вскоре в числе прочего в операционном зале заменят лампы и появится новая эндоскопическая стойка.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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