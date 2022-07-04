В Менделеевский район Татарстана зайдут два новых инвестора

Фото: vk.com/ramil_mullin

Сегодня на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» Менделеевский район заключил соглашения о сотрудничестве с новыми инвесторами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Один из инвесторов — компания из Златоуста ПКФ «Иристон», которая будет производить на территории района дорожные ограждения.

Второй инвестор, ООО «Вокруг» из Челябинска, займется реализацией проекта по изготовлению МДФ-панелей для мебельных производств.

Фото: https://t.me/radmirbelyaev

О выставке на своей странице во «ВКонтакте» рассказал и руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Эту рабочую неделю мы начинаем в Екатеринбурге. 22 страны и более 60 регионов России принимают участие в международной промышленной выставке „Иннопром“. Здесь не только демонстрируются достижения, но и, самое главное, заключаются соглашения и принимаются решения о новых проектах. Энергия Нижнекамска, я уверен, может привлечь множество инвесторов на нашу территорию», — поделился с подписчиками Муллин.