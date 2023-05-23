Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске завершается благоустройство территории родника и купели
Благоустройство прилегающей территории родника «Святой ключ», часовни и купели возле Богоявленского храма в Тихих Горах под Менделеевском будет завершено в течение месяца. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе района РТ.
На сегодняшний день выполнены следующие работы — выложена брусчатка на площадке между часовней и родником, установлена металлическая лестница на спуске, проложена труба для ухода воды от родника и установлено освещение.
Также в течение месяца будут установлены малые архитектурные формы.
Напомним, что в прошлом году здесь были проведены работы по реконструкции родника, купели и часовни. Организован центр моржевания.
Работы выполняются за счет благотворителей.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»