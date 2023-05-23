В Менделеевске завершается благоустройство территории родника и купели

Благоустройство прилегающей территории родника «Святой ключ», часовни и купели возле Богоявленского храма в Тихих Горах под Менделеевском будет завершено в течение месяца. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе района РТ.

На сегодняшний день выполнены следующие работы — выложена брусчатка на площадке между часовней и родником, установлена металлическая лестница на спуске, проложена труба для ухода воды от родника и установлено освещение.

Также в течение месяца будут установлены малые архитектурные формы.

Напомним, что в прошлом году здесь были проведены работы по реконструкции родника, купели и часовни. Организован центр моржевания.

Работы выполняются за счет благотворителей.