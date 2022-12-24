В Менделеевске заработала резиденция Деда Мороза – повидаться с главным новогодним волшебником можно до 31 декабря во Дворце культуры имени С.Гассара, рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Резиденция Деда Мороза — место, где малыши могут прикоснуться к сказке, а взрослые — снова почувствовать себя детьми. Прийти в гости к Деду Морозу могут все желающие.

Каждый ребенок сможет рассказать стихи, спеть песню, а также получить сладкий подарок и сфотографироваться.

Во владении Дедушки Мороза царит волшебная и праздничная атмосфера: украшенная елка, камин, праздничные украшения и разноцветные гирлянды.

Рядом с резиденцией волшебника на площади Дворца культуры им.С.Гассара наряжена центральная елка. Там же появился ледяной городок с лабиринтом, установлена деревянная горка, малые архитектурные формы.