В Менделеевске запустят производство товарного бетона

В Менделеевске запустят две производственные линии по производству товарного бетона. Об этом «Татар-информу» после заседания Комиссии по деятельности резидентов на татарстанских ТОСЭР в Кабинете министров РТ рассказал учредитель компании ООО «Бетонмаркет» Динар Ахметов.

«В Менделеевском районе на сегодняшний день нет бетонных заводов. Ближайшие города, где они работают, – это Елабуга и Набережные Челны, поэтому данный продукт будет очень востребован. Кроме того, наше производство удачно расположено рядом с заводом “Аммоний” и особой экономической зоной «Алабуга», где также идет высокий спрос на товарный и промышленный бетон», – прокомментировал собеседник агентства.

По словам Ахметова, строительство первого этапа завода планируют завершить уже весной 2024 года. После выхода на проектную мощность приступят к реализации второго этапа – производству железобетанных изделий. Начнут с малых форм: ФБС, колец, тротуарных плиток, бордюров и т.д.

«Наш проект поддерживают муниципальные власти, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, а также Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Кроме того, совместно с КГАСУ у нас есть несколько разработок по бетонным дорогам», – отметил спикер.

Общий объем инвестиций, которые привлекут к реализации проекта, составит 70,1 млн рублей без НДС.

Заседание вышеупомянутой комиссии под председательством главы Минэкономики РТ Мидхата Шагиахметова прошло сегодня в республиканском Кабмине. Власти рассмотрели пять проектов ТОСЭР из Менделеевска, Зеленодольска, Чистополя и Набережных Челнов.