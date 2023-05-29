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Производство автомобильных проводов начнется в Менделеевске
Сегодня в администрации Менделеевска прошел инвестиционный совет района под председательством главы муниципального образования Радмира Беляева. На заседании рассмотрели и одобрили два проекта, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.
Первый из них — производство уголковых опор линий электропередачи. Руководитель проекта Данис Хайруллин рассказал о продукции и этапах реализации. Планируется создание девяти рабочих мест. Участники совета обсудили возможность поддержки компании в предоставлении производственных площадей.
Производство автомобильных проводов планирует открыть ООО «ТД Блик». Директор Николай Буравов объяснил важность открытия производственной площадки по изготовлению жгутовой продукции в Менделеевске.
Все рассмотренные проекты были поддержаны. Их реализация запланирована на 2023-2024 годы на инвестиционных площадках района.
«Успешная реализация проектов зависит от поддержки муниципалитета. Мы должны сопровождать и помогать, быть в команде, потому что все это во благо района. Все проекты правильные, нужные для нас. Спасибо за участие и инициативность!» — отметил Радмир Беляев.
Напомним, что на прошлой неделе Совет по развитию предпринимательства и инвестициям Менделеевского района был признан лучшим в Татарстане в рамках IV Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в муниципальных районах РТ.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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