Производство автомобильных проводов начнется в Менделеевске

Сегодня в администрации Менделеевска прошел инвестиционный совет района под председательством главы муниципального образования Радмира Беляева. На заседании рассмотрели и одобрили два проекта, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации.

Первый из них — производство уголковых опор линий электропередачи. Руководитель проекта Данис Хайруллин рассказал о продукции и этапах реализации. Планируется создание девяти рабочих мест. Участники совета обсудили возможность поддержки компании в предоставлении производственных площадей.

Производство автомобильных проводов планирует открыть ООО «ТД Блик». Директор Николай Буравов объяснил важность открытия производственной площадки по изготовлению жгутовой продукции в Менделеевске.

Все рассмотренные проекты были поддержаны. Их реализация запланирована на 2023-2024 годы на инвестиционных площадках района.

«Успешная реализация проектов зависит от поддержки муниципалитета. Мы должны сопровождать и помогать, быть в команде, потому что все это во благо района. Все проекты правильные, нужные для нас. Спасибо за участие и инициативность!» — отметил Радмир Беляев.

Напомним, что на прошлой неделе Совет по развитию предпринимательства и инвестициям Менделеевского района был признан лучшим в Татарстане в рамках IV Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в муниципальных районах РТ.