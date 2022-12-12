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Общество
12 декабря 2022  09:43
Эльза Кузнецова

В Менделеевске запустили акцию «Елка желаний» для детей мобилизованных

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В Менделеевске стартовала акция «Елка желаний» для детей мобилизованных земляков, которая установлена в администрации. Депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий будут снимать с новогоднего дерева открытки и исполнять желания, которые написали дети. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев. 

Беляев исполнит новогоднее желание девочки Каролины Малковой о коляске для кукол и сладком подарке — большом киндер-сюрпризе.

На елке размещено более 170 писем с желаниями. «С сегодняшнего дня каждый может подойти и взять написанные желания детей, которые будут исполнены нашими Дедами Морозами 26 декабря на Елке главы. Там все дети мобилизованных получат свои подарки. Будем исполнять!» — сообщил Беляев.

Видео: пресс-служба района

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