В Менделеевске запустили акцию «День матери Героя»

В Менделеевском районе Татарстана ко Дню матери запустили акцию «День матери Героя», посвященную матерям, чьи сыновья отдали жизнь, защищая Родину. Об этом заявили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Глава района Радмир Беляев навестил Клавдию Михайлову, у которой накануне был день рождения. В этот же день она и ее муж отметили 38 лет семейной жизни.

Клавдия Леонтиевна работает художественным директором — руководителем Старогришкинского дома культуры. Они с Геннадием Михайловым вырастили сына и дочь. Сын Артур погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Я его знал, мы с ним встречались, когда он приезжал в отпуск. Настоящий мужчина, патриот, защитник Родины. Память о нашем герое будет жить вечно», — выразил уверенность глава муниципалитета.

В ближайшие дни администрация района навестит всех мам бойцов, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Присоединиться к акции приглашают и жителей муниципалитета.