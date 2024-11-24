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В Менделеевске запустили акцию «День матери Героя»
В Менделеевском районе Татарстана ко Дню матери запустили акцию «День матери Героя», посвященную матерям, чьи сыновья отдали жизнь, защищая Родину. Об этом заявили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Глава района Радмир Беляев навестил Клавдию Михайлову, у которой накануне был день рождения. В этот же день она и ее муж отметили 38 лет семейной жизни.
Клавдия Леонтиевна работает художественным директором — руководителем Старогришкинского дома культуры. Они с Геннадием Михайловым вырастили сына и дочь. Сын Артур погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
«Я его знал, мы с ним встречались, когда он приезжал в отпуск. Настоящий мужчина, патриот, защитник Родины. Память о нашем герое будет жить вечно», — выразил уверенность глава муниципалитета.
В ближайшие дни администрация района навестит всех мам бойцов, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Присоединиться к акции приглашают и жителей муниципалитета.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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