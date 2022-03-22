В Менделеевске выяснят причину неприятного запаха воды из крана

В Менделеевском районе Татарстана выясняют причину неприятного запаха воды, текущей из крана. Пока в городе принято решение слить все резервуары и заполнить их новой водой. Вся подаваемая в город вода полностью обновлена, система водоснабжения работает в штатном режиме. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель главы Менделеевского муниципального района Лейсан Галеева.

По словам докладчика, конец прошлой недели был омрачен жалобами людей на специфический запах воды из крана. После этого были взяты пробы воды на всех участках — и на заборе, и на очистке, и на подаче в домах.

Пробы не показали превышения норм по основным показателям. Поэтому они были направлены на углубленное исследование в лабораторию в Казани. Однако жалобы от жителей Менделеевска продолжали поступать. В ожидании обнародования результатов исследования воды было принято решение обновить всю воду в системе водоснабжения города.

«Вода — это основа нашего здоровья. Мы должны выявить ответственных лиц, допустивших эту неприятную ситуацию. Однако серьезных поводов для беспокойства нет, химические анализы показали, что отклонений от нормы нет. Нужно выяснить причины, почему такая примесь оказалась в водопроводных сетях», — заключила спикер.