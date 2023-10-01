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В Менделеевске высадят «новогодние» елки
На территориях общественных самоуправлений в Менделеевске посадят ели для проведения новогодних мероприятий. Еще одно 15-метровое дерево появится в парке «Ушковские острова». Данная инициатива принадлежит главе района Радмиру Беляеву.
«В целом город украсят шесть елок — во всех пяти ТОСах и шестая — в парке», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.
Деревья будут высажены в рамках осеннего санитарно-экологического месячника, который стартует 4 октября. В этот период в Менделеевске высадят более 80 саженцев деревьев.
17 лип появятся вдоль велодорожки по улице Фомина и 11 берез – вдоль велодорожки по улице Юбилейной. Небольшой сад разобьют перед гостиницей «Тулпар». Также березы, липы и пирамидальные тополя появятся на других участках города.
Всего за год в Менделеевском районе будет высажено 4,5 тыс. деревьев.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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