news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 1 октября 2023 06:30

В Менделеевске высадят «новогодние» елки

Скопировать ссылку
В Менделеевске высадят «новогодние» елки

На территориях общественных самоуправлений в Менделеевске посадят ели для проведения новогодних мероприятий. Еще одно 15-метровое дерево появится в парке «Ушковские острова». Данная инициатива принадлежит главе района Радмиру Беляеву.

«В целом город украсят шесть елок — во всех пяти ТОСах и шестая — в парке», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Деревья будут высажены в рамках осеннего санитарно-экологического месячника, который стартует 4 октября. В этот период в Менделеевске высадят более 80 саженцев деревьев.

17 лип появятся вдоль велодорожки по улице Фомина и 11 берез – вдоль велодорожки по улице Юбилейной. Небольшой сад разобьют перед гостиницей «Тулпар». Также березы, липы и пирамидальные тополя появятся на других участках города.

Всего за год в Менделеевском районе будет высажено 4,5 тыс. деревьев.

Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#менделеевский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2