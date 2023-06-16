В Менделеевске высадили рябины в память об участниках спецоперации

В Менделеевске состоялась встреча военнослужащих, находящихся в краткосрочном отпуске, с главой района Радмиром Беляевым. Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь, которую район регулярно направляет в зону специальной военной операции.

«У нас прибыла в отпуск уже седьмая группа. Мы постоянно проводим такие встречи. В основном обсуждаем вопросы по гуманитарной помощи, по тому, что нужно для выполнения задач спецоперации. У ребят настрой боевой, только на победу, они у нас очень сплоченные. Нам важно в тылу оказывать всю помощь, помогать семьям, поэтому за каждой семьей у нас в районе закреплен куратор», — рассказал глава Менделеевского района.

Радмир Беляев передал участникам СВО пятиточечники. В ближайшее время от района будет сформирована новая партия гуманитарной помощи в зону спецоперации.

Всего с начала специальной военной операции район оказал помощь на сумму более 40 млн рублей. Список необходимого формируется по высказанным на встречах пожеланиям.

«Спасибо детям за письма, району и лично главе Радмиру Беляеву — за поддержку. Нам любая помощь приятна. Мы чувствуем заботу района, стараемся быть в контакте друг с другом», — поделился военнослужащий с позывным «Кабан».

После встречи Радмир Беляев и военнослужащие высадили 8 рябин в память о земляках. В акции также приняли участие родственники, активисты районного совета ветеранов, руководители правоохранительных органов и общественных организаций.

Деревья высадили на будущей аллее Славы.

«Мы в Менделеевске в мае установили мемориальные доски в память о погибших в спецоперации. Память о героях должна жить вечно, а подрастающее поколение должно воспитываться на примерах доблести. В следующем году мы проведем большую реконструкцию аллеи Славы», — анонсировал Беляев.

Позже участники встречи возложили цветы к мемориальным доскам бойцов, отдавших жизнь в зоне специальной военной операции.

Напомним, также сегодня в Менделеевске у стелы на въезде в город появилась надпись «Здесь живут патриоты», посвященная общему стремлению поддержать страну в условиях спецоперации.