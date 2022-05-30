В Менделеевске высадили крупные сосны при помощи «гидравлической лопаты»

В Менделеевске продолжают применять передовые технологии при посадке деревьев. Так, в парке «Ушковские острова» состоялась очередная высадка деревьев при помощи «гидравлической лопаты». Специалисты высадили 15 сосен.

«Благодаря поддержке АО „Аммоний“ наш город озеленяется быстрыми темпами. Так, для посадки одного многолетнего дерева требуется всего 4 минуты. До конца мая планируется посадить таким образом около 40 деревьев», — отметили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Как поясняют специалисты, высадка крупномерных деревьев при помощи «гидравлической лопаты» возможна даже при отрицательных температурах. Высота дерева не должна превышать 15 метров, а диаметр — 35 см.

На данный момент высаживаются крупные сосны высотой 4-5 метров. Процесс происходит так: четыре лепестка врезаются в почву, и с корнями, не повреждая их, дерево выкапывается и пересаживается на нужное место.

«Высадка деревьев проходит в рамках озеленения города, но также это станет шумоизоляционным способом от железной дороги», — говорят специалисты.

Уникальность процесса заключается в том, что техника позволяет пересаживать взрослые, крупные деревья. В день в среднем с помощью «гидравлической лопаты» можно пересадить около восьми деревьев. Деревья приживаются практически всегда.