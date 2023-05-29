В Менделеевске высадили алтайские кедры

В Менделеевске продолжается работа по озеленению. В частности, в Центральном сквере города высадили 15 саженцев кедров. Деревья были привезены с территории Алтая. Об этом на деловом понедельнике в администрации города сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Деревья были посажены благодаря резиденту ТОСЭР — руководителю ООО «Реновация-22» Рустаму Валиеву.

«Спасибо благотворителю за еще один шаг в озеленении нашего города. Сейчас важно за ними (деревьями — прим. Т-и) ухаживать. Прошу МУП „Управление благоустройства“ уделить внимание этому процессу», — сказал Беляев.

Всего в этом году в Менделеевске планируется высадить более 500 сортовых деревьев.