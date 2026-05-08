В Менделеевске высадили 81 ель в честь Великой Победы

В Менделеевске прошла памятная акция «Сад памяти», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В парке «Ушковские острова» жители города высадили 81 молодую ель в честь поколения победителей и в память о героях войны.

Участниками акции стали представители администрации и исполкома района, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, школьники и активные жители города. Всего к мероприятию присоединились около ста человек.

Высадка деревьев прошла в рамках экологического двухмесячника и подготовки к празднованию Дня Победы.

Организаторы отмечают, что новый сад станет для менделеевцев особым местом памяти, уважения и благодарности тем, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны.

За последние годы в рамках акции «Сад памяти» в Менделеевском районе уже высадили почти 2300 деревьев – елей, сосен и колоновидных тополей.

«Эта добрая традиция объединяет людей разных поколений и напоминает о важности сохранения исторической памяти. Спасибо всем, кто принял участие в акции. Пусть посаженные деревья растут долгие годы, а память о подвиге нашего народа живет в сердцах детей и внуков», – отметил глава района Роберт Искандаров.

Акция «Сад памяти» ежегодно объединяет жителей района вокруг идеи сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и передачи этой памяти будущим поколениям.