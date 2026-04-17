В Менделеевске выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, получат по 100 тыс. рублей

В Менделеевске выпускники школ, показавшие максимальный результат на ЕГЭ, получат денежные сертификаты на сумму 100 тыс. рублей. О запуске новой меры поддержки сообщил глава района Роберт Искандаров.

Инициатива была озвучена в ходе встречи с учащимися выпускных классов в школе имени Героя Советского Союза М. Фомина, где глава района провел парламентский урок.

«Вернулся в родную школу, но не за парту, а чтобы провести парламентский урок. Рассказал ученикам о работе администрации и главы района. Очень рад был ответить на вопросы ребят – у нас очень любознательная, активная и искренняя молодежь. Надеюсь, что все в жизни у наших выпускников сложится хорошо. А чтобы их поддержать, мы запускаем новый проект “100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ”. Это премия главы района для тех, кто сдаст экзамен на максимальный балл», – отметил Искандаров.

По его словам, вручение сертификатов запланировано на выпускной вечер, который в Менделеевске в этом году пройдет 26 июня.