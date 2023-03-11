В Менделеевске выделят средства на установку памятников погибшим бойцам спецоперации

В Менделеевском районе Татарстана выделят по 50 тыс. рублей на установку памятников родственникам погибших участников специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно на встрече депутата Государственной Думы Татьяны Ларионовой и главы района Радмира Беляева с родителями погибших военнослужащих.

К главе района обратилась мать погибшего бойца частной военной компании с просьбой поддержать семьи в вопросе установки памятников.

«Мы этот вопрос обсуждали с коллегами. Приняли решение выделить по 50 тыс. рублей семьям погибших, чтобы они могли сами выбрать и установить памятники. Потеря наших земляков — это наше общее большое горе. Чтобы увековечить память о них, мы также организуем аллеи Героев на двух кладбищах», — рассказал Радмир Беляева.

Родственники бойцов задали и другие вопросы. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, такие встречи с родными мобилизованных проводятся раз в неделю. По словам собеседника агентства, они проходят в формате дружеской беседы, матери и жены рассказывают о себе и о своих семьях.

«Мы стремимся поддерживать семьи участников спецоперации и погибших военнослужащих в каждом вопросе. Для нас такие встречи, безусловно, очень важны», — подчеркнула Татьяна Ларионова.