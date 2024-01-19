В Менделеевске выделят более 18 млн рублей на поддержку учителей и школьников

В 2024 году на поддержку педагогов и талантливых детей в Менделеевском районе Татарстана выделят 18,5 млн рублей. Финансирование окажет градообразующее предприятие. Об этом стало известно сегодня во время рабочего совещания в администрации района на тему «Итоги работы системы образования за 2023 год: важные события, успехи. Задачи на 2024 год».

Средства будут выделены в рамках совместной работы по развитию в районе образовательного кластера. В первую очередь финансирование будет направлено на организацию конкурса профессионального мастерства среди учителей. Поддержку окажут и олимпиадному движению: часть средств уйдет на выплаты и призы учителям за подготовку учеников, победителей региональных, муниципальных и федеральных олимпиад.

«Поддержка, конечно, ждет и самих талантливых детей. Так, призеры республиканских олимпиад получат наручные часы и значки с логотипом Менделеевска и завода „Аммоний“», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Самым лучшим — победителям олимпиад республиканского и федерального уровня вручат планшеты. Будут определены стипендиаты именной стипендии генерального директора завода Дмитрия Макарова и главы района Радмира Беляева, их выберут среди активных представителей молодежи.

«Большая работа ведется по привлечению квалифицированных кадров в сферу образования. Так, в этом году новым учителям и воспитателям, переехавшим в район, будет единоразово выплачено по 150 тыс. рублей, и 200 тыс. рублей — новым директорам. Это прямая поддержка сферы образования и стимулирование для достижений поставленных задач и показателей», — рассказал глава Менделеевского района.

В прошлом году в Менделеевске были открыты химико-технологический лицей «Потомки Менделеева», который посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также Центр детских компетенций «Менделеевская Долина» и Малая академия наук для школьников — всё это часть профориентационной работы в рамках образовательного кластера.