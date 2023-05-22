Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Менделеевске впервые состоялся фиджитал-турнир по футболу
В Менделеевске впервые прошел фиджитал-турнир по футболу, его организатором выступило местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.
Фиджитал-турнир состоялся на Центральном стадионе. В первом этапе капитаны команд сразились в футбольном симуляторе по правилам интерактивного футбола в режиме Volta mini-football.
Во втором этапе игроки переместились на реальную мини-футбольную площадку.
При поддержке главы муниципалитета для победителей подготовили подарки. Команда «Ахмат» стала чемпионом, каждый участник получил в качестве приза умную колонку. Обладателям «серебра» Darkness Team вручили сертификат на создание спортивной формы. Команда Fresko sguad за третье место получила сертификат на посещение компьютерного клуба.
«Поздравляю организаторов и участников! Рад, что мы не боимся, осваиваем новые направления и достигаем результатов», — подвел итоги мероприятия Радмир Беляев.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт