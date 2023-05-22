В Менделеевске впервые состоялся фиджитал-турнир по футболу

В Менделеевске впервые прошел фиджитал-турнир по футболу, его организатором выступило местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

Фиджитал-турнир состоялся на Центральном стадионе. В первом этапе капитаны команд сразились в футбольном симуляторе по правилам интерактивного футбола в режиме Volta mini-football.

Во втором этапе игроки переместились на реальную мини-футбольную площадку.

При поддержке главы муниципалитета для победителей подготовили подарки. Команда «Ахмат» стала чемпионом, каждый участник получил в качестве приза умную колонку. Обладателям «серебра» Darkness Team вручили сертификат на создание спортивной формы. Команда Fresko sguad за третье место получила сертификат на посещение компьютерного клуба.

«Поздравляю организаторов и участников! Рад, что мы не боимся, осваиваем новые направления и достигаем результатов», — подвел итоги мероприятия Радмир Беляев.