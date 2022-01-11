В Менделеевске впервые состоялась ярмарка самозанятых граждан совместно с Фабрикой предпринимательства РТ при поддержке Министерства экономики РТ. В ней приняли участие 20 самозанятых граждан со всего Татарстана. Об этом на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя исполкома по ТОСЭР, экономике и развитию предпринимательства Ленар Ахметов.

«Новогодняя ярмарка прошла в новом формате и стала отличной возможностью для наших предпринимателей. В продаже были представлены изделия из кожи, дерева, сувенирная и новогодняя продукция, ювелирные украшения, товары для детей», — рассказал спикер.

По словам Ахметова, самозанятые Менделеевска достойно представили свою продукцию.

«Так, к примеру, Анастасия Будникова делает красивые женские сумки и корзины из лозы, Алина Ахметова продает развивающие карточки для детей под собственным брендом. Ярмарку самозанятых посетили порядка 350 человек, выручка самозанятых составила 35 тыс. рублей. Мероприятие прошло с хорошими показателями. Самозанятые были довольны», — уточнил Ленар Ахметов.

И.о. замруководителя исполкома напомнил, что институт самозанятых играет важную роль в Менделеевском районе и на территории Татарстана в целом. В Менделеевском районе на сегодняшний день зарегистрировано 1027 самозанятых. «Это говорит о востребованности данного вида налогообложения для граждан, его удобстве и простоте. Менделеевцы занимаются предоставлением услуг, производством сувенирной продукции, пекут торты, пироги на продажу, занимаются преподаванием», — сказал Ахметов.

В 2022 году в Менделеевском районе планируется провести встречи с предпринимателями района. Администрация города выразила готовность поддерживать представителей малого, среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, помочь масштабировать их бизнес. Первая такая встреча пройдет в январе.