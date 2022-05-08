В Менделеевске впервые прошла военно-историческая реконструкция «Май 1945 года»

В Менделеевске впервые состоялась масштабная военно-историческая реконструкция «Май 1945 года», в которой приняли участие более 100 человек. В мероприятии на ипподроме также была задействована военная техника времен Великой Отечественной войны, пишут «Менделеевские новости».

Программа началась с концерта. Артисты исполнили военно-патриотические песни, открылась выставка военной техники. В экспозиции гости могли увидеть артиллерийские орудия образца 1927 и 1942 годов, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ружья и более полусотни экземпляров стрелкового оружия Красной Армии и Вермахта, стилизация техники — ГАЗ-67, Willys MB, мотоциклы, советский и немецкий броневики.

Событие собрало реконструкторов из Самары, Йошкар-Олы, Казани, Набережных Челнов. Самому младшему участнику исполнилось шесть лет, старшему — 60. Одетые в военную форму реконструкторы воспроизвели сражение и весьма реалистично повторили эмоции бойцов перед объявлением Победы в Великой Отечественной войне.

Ко всем присутствующим обратился руководитель район Радмир Беляев: «Пусть наши дети, потомки поколения героев, помнят о подвиге, помнят о том, какой ценой досталась нашей стране победа над нацизмом. В нашем районе и сегодня живут свидетели тех дней — два Ветерана Великой Отечественной войны и 82 труженика тыла. Наша благодарность и почтение безмерны».

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовал и ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев.