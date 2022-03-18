Антикризисный штаб Менделеевска решил «обнулить» арендную плату для МСП

В Менделеевске началась работа антикризисного штаба, который возглавил руководитель района Радмир Беляев. Основная цель — поддержать малый и средний бизнес. О первоочередных мерах поддержки Беляев рассказал в своем Telegram-канале.

Самым важным для предпринимателей является «обнуление» арендных платежей для сезонных нестационарных объектов. Это значит, что точки по продаже мороженого, безалкогольных напитков, сладкой ваты будут работать без взимания арендной платы. Помимо этого, будут «обнулены» арендные платежи для точек проката спортивного инвентаря, для летних веранд кафе и ресторанов.

Самозанятые граждане в Менделеевском районе смогут размещать свою продукцию бесплатно на ярмарках «выходного дня». Также отдельно ярмарки самозанятых будут переведены на постоянную основу.

Для поддержки бизнеса и оперативных решений запущена горячая линия по телефонам: 8 (85549) 2-79-49, 2-12-07.

«Мы не просто отвечаем на вопросы, а сопровождаем бизнес при получении республиканских и федеральных мер», — подчеркнул руководитель района.

Встречи с предпринимателями города, резидентами ТОСЭР «Менделеевск» проводятся в оперативном режиме для выработки актуальных решений в новых условиях, добавил Беляев.