В Менделеевске в дни «Пастернаковских чтений» пройдёт световое шествие

В сентябре Менделеевск во второй раз примет Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». Имена приглашенных артистов и сама программа пока держится в секрете, но организаторы поделились деталями работы предстоящих творческих лабораторий. Так, уже в августе в городе пройдёт первый этап проекта «Химия слова. Периодическая система Менделеевска», который объединит инженерную лабораторию «Игры света» и театральную «Весь мир — театр».

На первом этапе кураторы из Москвы и других городов России проведут очные встречи с участниками проекта. На инженерной лаборатории будут созданы прототипы будущих световых арт-объектов, которые уже в дни фестиваля станут частью масштабного светового шествия, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Главное, что творческие лаборатории «Химия слова» - это не «творчество ради творчества». Это идеи, которые потом остаются с нами и приносят пользу городу. К примеру, световые арт-объекты дальше останутся для нужд молодежного центра «Яшьлек», а театральные постановки появятся в афишах наших учреждений культуры», — поделился глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Предполагается, что постановки, созданные в рамках театральной лаборатории «Весь мир — театр», также будут выездными: гастроли пройдут и в других городах республики и страны.

Творческая лаборатория «Химия слова: Периодическая система Менделеевска»будет реализована компанией «Брайт пипл» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект стал победителем конкурса 2024 года. Сумма поддержки составит чуть более 8 млн рублей.

Напомним, Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» впервые прошел в Менделеевске в прошлом году и собрал 5 тысяч гостей. На сцену местного ДК Гассара вышли Ольга Кабо, Евгений Князев и Эммануил Виторган.