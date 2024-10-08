В Менделеевске в дни книжного фестиваля появится дог-френдли «Менделеевск-Дом»

В Менделеевске 19 и 20 октября во второй раз пройдет детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ, в этом году книжный фестиваль приобрел дог-френдли формат. Гостей приглашают прийти на мероприятия со своими питомцами.

Особенности создания среды для питомцев также обсудят в дни фестиваля и проведут для хозяев мастер-классы по созданию бандан для собак.

В программу фестиваля также включены книжная ярмарка, детские творческие занятия и встречи с авторами детских книг, лекции и дискуссии, спектакль, выставка и многое другое.

Фестиваль пройдет в куполе «Атмосфера» в центре города с 11 до 19 часов. На это время купол традиционно переименуют в «Менделеевск-Дом». Здесь пройдут основные мероприятия фестиваля. В куполе развернется и книжная ярмарка. Гости фестиваля познакомятся с главными литературными новинками, смогут лично обсудить их с представителями издательств.

Помимо этого, в куполе также представят спектакль «Жизнь Н» от театра МОÑ и фонда «Живой город» про бродячего артиста-клоуна. Зрители станут полноправными участниками истории.

Пленарное заседание в день открытия фестиваля посвятят тому, «как книги и герои города формулируют локальную идентичность».