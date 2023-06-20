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В Менделеевске в День памяти и скорби впервые представят военную атрибутику
В День памяти и скорби, 22 июня, в Менделеевске впервые пройдет выставка военной атрибутики. На площади возле Вечного огня военно-исторический музей «Герат» представит экспозицию редких экземпляров вооружения.
Жители и гости города смогут увидеть два пулемета Максима, два пулемета Дегтярева, винтовки, военную форму и каски, а также подлинные фрагменты снарядов, найденные на полях сражений.
Как уточнили в пресс-службе Менделеевского района, вечерняя программа начнется в 20.30. В это время откроется выставка «Фронтовые письма бондюжцев» от Краеведческого музея и состоится уличный кинопоказ военного фильма.
В 22.00 стартует акция «Огненные картины войны».
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и всем ответственным на достойном уровне организовать в республике мероприятия по случаю Дня памяти и скорби.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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