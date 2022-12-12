В Менделеевске в День Конституции открыли бюст первого прокурора ТАССР

У здания прокуратуры Менделеевского района в День Конституции РФ установили бюст первого прокурора Татарской АССР Гимаза Богаутдинова, который в разные годы также занимал посты наркома юстиции и наркома внутренних дел республики. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Менделеевского района.

Церемония прошла при участии первого заместителя прокурора Татарстана Алексея Заики и главы района Радмира Беляева. Инициатором установки бюста стал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров.

«У первого прокурора района был бондюжский характер! Он начал работать в 12 лет и посвятил свою жизнь служению Родине и ее людям. Помнить о великих людях и передавать память о них следующим поколениям — задача, которой важно уделять внимание», — заявил на церемонии Радмир Беляев.

Собравшиеся отметили, что открытие бюста 12 декабря, в День Конституции РФ, особенно символично, потому что Гимаз Богаутдинов посвятил всю свою жизнь служению закону и интересам народа.

Гимаз Богаутдинович Богаутдинов родился 27 декабря 1897 года в семье рабочего Бондюжского химического завода. С 12 лет начал трудиться на заводе, где работал его отец. После революции 1917 года вступил в ряды РКП(б) и сделал достаточно быструю партийную и государственную карьеру. С 1921 по 1926 год Богаутдинов работал наркомом юстиции и прокурором Татарской АССР. В 1926 году избран заместителем председателя ТатЦИКа, в 1927-м ― ответственным секретарем ТатЦИКа. В 1929–1930 годах ― заместитель председателя Совета народных комиссаров ТАССР и нарком внутренних дел ТАССР. После этого Богаутдинов перешел на научно-административную работу. Это, по мнению историков, могло быть вызвано его прежними попытками заступиться за опального Мирсаида Султан-Галиева (тот был арестован, затем освобожден, но потом вновь схвачен и осужден на десять лет лагерей). В 1930–1931 годах ― сначала заместитель директора, а потом директор Казанского государственного университета, в 1931–1937 годах ― директор Казанского химико-технологического института. В 1937 году был снят с должности и вскоре арестован. Расстрелян в период с 9 по 12 мая 1938 года, посмертно реабилитирован в 1957-м.