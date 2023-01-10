В Менделеевске в 2023 году появится экотропа и новые муралы на домах

В Менделеевске в 2023 году реализуют ряд крупных инфраструктурных проектов. Так, будет запущен второй этап велоинфраструктуры, который станет продолжением первых 3 километров вело- и пешеходных дорожек, проложенных в 2022 году. Также на фасадах жилых домов появятся пять новых муралов. Об этом на деловом понедельнике в администрации рассказал глава района Радмир Беляев.

«Продолжается реализация нашей совместной программы с АО „Аммоний“ по созданию комфортной городской среды. В 2023 году химический комплекс направит на социальные проекты Менделеевска 300 млн рублей, софинансирование республики составит 150 млн», — сообщил глава Менделеевского района.

Запланирован большой объем работ по развитию комфортной среды для молодежи и созданию образовательного кластера. Так, ожидается открытие химического лицея «Потомки Менделеева» на базе школы №3.

Кроме того, организована работа над созданием современного центра детского творчества «Менделеевская долина», для этого в городе проведут капитальный ремонт имеющегося помещения. Также на базе бывшего Центра детского творчества появится филиал детской школы искусств.

«Учреждение дополнительного образования решено назвать „Этюд“. Филиал Детской школы искусств разместится в здании ЦДТ. Расширение позволит охватить творчеством детей, проживающих в новом микрорайоне. В школе искусств оборудуют малую сцену для театральных коллективов района», — пояснил на совещании Радмир Беляев.

Помимо этого, в Менделеевске пройдет международный литературный фестиваль «Пастернаковские чтения» в память о Борисе Пастернаке, который жил некоторое время в деревне Бондюге, теперь вошедшей в состав города, до революции 1917 года. Среди массовых мероприятий планируется всероссийская «Гонка героев», которая впервые прошла здесь летом прошлого года.

Ожидается, что всего в 2022-2023 годах градообразующее предприятие вложит в развитие инфраструктурной среды Менделеевска 585 млн рублей.