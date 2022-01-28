В Менделеевске устранят недочеты предыдущих годов по программе «Наш двор»

В 2022 году по республиканской программе «Наш двор» в Менделеевском районе Татарстана будет выполнено благоустройство 33 дворовых территорий. Однако внимание руководства района будут привлечено и к тем дворам, которые были благоустроены в предыдущие годы. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

«Хочу отметить, что выполненные работы в 2020 и 2021 году требуют особого внимания. Остались нерешенные вопросы, связанные с благоустройством, малыми архитектурными формами, созданием необходимых условий, в том числе и с озеленением. Поэтому мы планируем выполнить большое количество мероприятий по благоустройству всех дворов», — отметил он.

В текущем году в Менделеевске отремонтируют 24 двора, в селе Тихоново — пять, в Ижевке — два и по одному в селах Мунайка и Абалачи на общую сумму 85,6 млн рублей.

Также по программе «Создание комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжится работа второй очереди по благоустройству бульвара Интернационалистов. На это будет направлено 22,7 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемыми «майскими» указами Президента РФ Владимира Путина.