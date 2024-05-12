В Менделеевске установят пешеходный мост через реку Тойму

В Менделеевске пешеходный мост через реку Тойму готовят к установке. Он соединит город и парк «Ушковские острова». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, его протяженность составит 24 метра. Конструкция и ее монтаж обойдутся в 10 млн рублей.

Глава района Радмир Беляев на выезде обсудил со специалистами детали этого маршрута и оценил промежуточные результаты строительства.

К мосту будет проложена велодорожка. Сейчас идет активная работа на дорожках вдоль улицы Трудовой.

Всего в Менделеевске уже построено более 8 км велоинфраструктуры с пешеходной зоной. В рамках третьего этапа ведется строительство еще 6 км.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске проводятся работы по выправлению русла реки Тоймы. В городе долго ждали этих работ, так как из-за узкого горла и изгибов реки при таянии лед застревает, и образовавшаяся вода впоследствии подтапливает парк «Ушковские острова». Работы обойдутся в 12 млн рублей.