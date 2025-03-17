В Менделеевске усилят меры гражданской обороны на случай атаки БПЛА

На деловом совещании глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев рассказал о плане действий по обеспечению безопасности населения в случае атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти разработали комплекс мер, направленных на усиление системы оповещения, подготовку укрытий и проведение тренировочных эвакуаций.

Одним из ключевых пунктов определено обеспечение организованной эвакуации. Особое внимание будет уделяться детям, пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого будут заранее определены маршруты, ответственные лица и места временного размещения.

Отдельное внимание власти уделят состоянию убежищ. Подвальные помещения многоквартирных домов, административных зданий и социальных объектов планируется привести в соответствие с требованиями безопасности. Они должны быть оснащены необходимыми средствами первой необходимости, а доступ к ним должен оставаться свободным в экстренных ситуациях.

Кроме того, планируется модернизация системы оповещения. В городе увеличат количество громкоговорителей, чтобы сигнал тревоги охватывал все районы. Для этого специалисты проведут анализ существующей инфраструктуры, создадут карту радиопокрытия и при необходимости установят дополнительные устройства.

В ближайшее время в Менделеевске проведут муниципальные учения по гражданской обороне. В ходе тренировки отработают систему оповещения, эвакуационные маршруты и порядок действий в случае угрозы. По итогам учений власти проведут анализ и при необходимости внесут коррективы в план реагирования.

Глава района призвал жителей сохранять бдительность, следить за официальными источниками информации и соблюдать инструкции в случае возникновения опасности. Он подчеркнул, что безопасность каждого – это общая ответственность, требующая координации усилий как со стороны властей, так и со стороны населения.