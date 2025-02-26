В Менделеевске участнику войны и труженикам тыла вручили медали 80-летия Победы

В Менделеевске перед началом итогового заседания Совета района в местном управлении ЗАГС прошло торжественное вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». В мероприятии приняли участие министр экономики Мидхат Шагиахметов, глава района Радмир Беляев, депутат Госсовета, участник СВО Эдуард Шарафиев.

Согласно Указу Президента РФ, медаль получили участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев и 10 тружеников тыла.

«Большое счастье, что с нами живой свидетель истории, участник Великой Отечественной войны, Зайнак Аглиевич. Он поражает всех бодростью, активностью, жизнелюбием, всегда участвует во всех мероприятиях района. Он для нас пример по всем», – поделился глава района Радмир Беляев.

Зайнак Аглиев также принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО, встречается со школьниками и не пропускает выборы различных уровней. В мае прошлого года Зайнаку Аглиевичу исполнилось 97 лет.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.