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В Менделеевске участники спецоперации высадят аллею в память о сослуживцах
В Менделеевске участники специальной военной операции высадят аллею в память о погибших бойцах спецоперации. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, 16 июня в ЗАГСе города состоится встреча главы района Радмира Беляева с военнослужащими, прибывшими в двухнедельный отпуск.
На сегодняшний день «на побывке» находится 7 военнослужащих. Сразу после встречи глава и военнослужащие высадят восемь деревьев на будущей Аллее славы в память о погибших земляках.
Стоит отметить, что Аллея славы стала победителем голосования по общественным пространствам и будет реконструирована в 2024 году. Здесь рядом расположен мемориал воинам-интернационалистам, где в этом году были установлены мемориальные доски погибшим в СВО менделеевцам.
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