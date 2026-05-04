В Менделеевске участника Великой Отечественной войны Зайнака Аглиева поздравили с 99-летием

В Менделеевске состоялось торжественное поздравление ветерана Великой Отечественной войны Зайнака Аглиева, которому исполнилось 99 лет.

У дома фронтовика прошел праздничный марш: кадеты, юнармейцы и участники «Движения первых» прошли строем, а самые юные гости исполнили для именинника песни на татарском и русском языках.

Зайнак Аглиевич родился 4 мая 1927 года. В 1944 году его призвали на военные сборы, после которых в ноябре он отправился на фронт. Уже в январе 1945 года он участвовал в масштабных полевых учениях под командованием Георгия Жукова.

К этому времени молодой боец возглавлял радиовзвод отдельного батальона связи, проявляя выдержку, ответственность и умение действовать в сложной обстановке.

День Победы он встретил в Литве. О долгожданной вести узнал, находясь на посту.

«Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду дали – ту и выполняли, и подвиги совершали во имя мира и любви», – вспоминал он позже.

После войны Зайнак Аглиевич вернулся на родину и посвятил себя мирному труду. Более 40 лет он проработал в школе, став для многих поколений учеников не только педагогом, но и наставником.

Его до сих пор вспоминают с благодарностью за справедливость, внимание и искреннюю заботу.

С днем рождения ветерана поздравил глава Менделеевского района Роберт Искандаров. Он вручил Зайнаку Аглиеву подарки и пригласил принять участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

«От всего сердца поздравляем Зайнака Аглиевича, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Для нас большая честь лично поблагодарить ветерана», – отметил руководитель района.

Сам именинник признался, что был тронут вниманием и выступлениями детей.

«Желаю вам быть достойными памяти ваших отцов и дедов. Пусть будет мирная жизнь, а вы всегда будете готовы защитить Родину», – обратился он к молодому поколению.