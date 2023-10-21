В Менделеевске татарский школьный театр дал первую премьеру «Боль души»

Татарский школьный театр «Менделеев Мирасы» представил спектакль «Сугыш ярасы» — «Боль души» на стене купола «Атмосфера». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, театр был образован совсем недавно, а постановка «Боль души» стала первой в их репертуаре.

Инициатива создания театра принадлежит руководителю местного отделения «Движения первых» Гульнаре Гайфутдиновой. Художественным руководителем театра стала Фаиля Ахунзянова.

В куполе ребята впервые выступили перед полным залом. Состоялся открытый показ спектакля на татарском языке «Сугыш ярасы» — «Боль души» Раиля Муксинова. Режиссером-постановщиком выступила сама Гульнара Гайфутдинова.

По сюжету Бибинур эби, которую играет Танзиля Бегишева, и ее внучка Алия (Алия Алиева) разговаривают за чашкой чая. Девочка просит бабушку написать сочинение «Боль души». После этого Бибинур эби вспоминает деда Вагиза, которого сыграл Самир Абдуллаев. Действие переносит зрителей в военное время: на сцене можно увидеть, как сражался дед, как он дружил со своим товарищем Илсафом.

В постановке также делается акцент на том, как в военное время медсестры помогали раненым, демонстрируются проявления сплоченности и взаимопомощи. Роли Фаи, Гулии и Миляуши исполнили Амиля Хабибрахманова, Рания Ахметгареева и Аиша Сайфутдиярова.

После окончания спектакля глава Менделеевского района Радмир Беляев оценил актуальность постановки и значимость татароязычного контента. Кроме того, он поблагодарил начинающих актеров за первые шаги, которые они совершают в мире театра.

«Я хочу сказать большое спасибо нашим артистам, это их первый опыт, первая практика. Мы запустили новый проект, именно татарский театр. И все это сделано не случайно, потому что мы завершаем капитальный ремонт татарской гимназии „Мирас“, где будет базироваться детский театр», — отметил Радмир Беляев.