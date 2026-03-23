В Менделеевске стартует строительство химико-технологического колледжа

В текущем году в Менделеевске начнется строительство нового химико-технологического колледжа. В настоящее время завершается разработка проектной документации, сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров в ходе прямого эфира с жителями.

По словам Искандарова, новый кампус будет включать учебный корпус на 240 студентов и общежитие на 130 мест. Предварительная стоимость проекта составляет порядка 1,8 миллиарда рублей. Половину финансирования предоставит предприятие «Аммоний», вторую половину – республика.

Строительство колледжа – часть масштабного образовательного кластера, направленного на подготовку кадров и раннюю профориентацию для предприятий химической промышленности района. На сегодняшний день местные студенты вынуждены получать образование в соседних муниципалитетах.

В рамках предстоящего строительного сезона в Менделеевском районе планируется реализация 74 объектов, включая дорожное хозяйство, с общим объемом финансирования около 2 млрд рублей. Проекты реализуются в рамках республиканских и федеральных программ при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В числе приоритетных задач – ремонт 10 многоквартирных домов (кровля, фасады, инженерные сети, газоснабжение) и устройство вентиляции в 25 домах. Продолжатся работы по реконструкции сетей водоснабжения в городе и районе.

Крупнейшим направлением станет дорожное хозяйство: объем инвестиций превысит 1 млрд рублей. Запланирован ремонт городских улиц, завершение спуска к набережной «Тихие Горы», капитальный ремонт дорог Псеево – Крынды, подъезда к Менделеевску, а также трассы к асфальтобетонному заводу. Одним из ключевых инфраструктурных проектов станет завершение реконструкции федеральной трассы М-7 Пермь – Ижевск.

«Все эти работы направлены на повышение качества жизни жителей и развитие инфраструктуры района», – подчеркнул Роберт Искандаров.