В Менделеевске стартовали работы по выправлению русла реки Тоймы

В Менделеевске приступили к работам по выправлению русла реки Тоймы. В городе долго ждали этих работ, так как из-за узкого горла и изгибов реки при таянии лед застревает, и образовавшаяся вода впоследствии подтапливает парк «Ушковские острова». Работы обойдутся в 12 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

«Ушковский парк постоянно топит. Благодаря замене Шумного моста рисков стало меньше, но они сохраняются из-за застревания снега. К паводку в городе и районе готовятся, принимают все меры», — пояснили в администрации.

Кроме того, предстоит чистка русла реки и берегов Тоймы. На данный момент проходит уборка деревьев. Все срубленные стволы будут переданы семьям участников СВО, которым необходимы дрова.

«Так мы делаем наше мероприятие еще более экологичным и нужным», — прокомментировал ситуацию глава района Радмир Беляев.

Главный этап работ начнется после того, как растает снег. Завершить их власти муниципалитета планируют к концу лета.

Противопаводковые мероприятия в районе проходят по республиканской программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».